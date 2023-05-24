Співак Гаррі Стайлс зворушливо підтримав Україну на своєму концерті: відео з нашим прапором
Британський співак Гаррі Стайлс знову підтримав Україну на своєму концерті. Просто під час виконання пісні Sign of the Times артист розгорнув український прапор та пройшовся з ним по сцені.
Музикант дав концерт у британському Ковентрі у вівторок, 23 травня, передає 24 Канал. В соцмережі оприлюднили багато відео, одне з яких підтверджує, що Гаррі Стайлз підтримав Україну.
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Зокрема, під час виконання пісні Sign of the Times Стайлс підняв над собою український прапор. Він пройшовся з ним по сцені, на що глядачі в залі відреагували бурхливими оплесками та вигуками.
Нагадаємо, що минулого року ексучасник гурту One Direction Гаррі Стайлз передав на допомогу Україні кругленьку суму, яку заробив на рекламі Apple. Як з'ясувалося, співак погодився на співпрацю, щоб пожертвувати гонорар Україні. Це була його головна умова.
Світові зірки підтримують Україну: останні новини
- Днями на Каннському кінофестивалі режисер Мартін Скорсезе висловив турботу щодо війни в Україні, та зазначив, що активно стежить за ситуацією. Він підкреслив, що важливо підтримувати країну, яка намагається побудувати демократичне суспільство.
- А американський рок-музикант і вокаліст гурту Metallica Джеймс Гетфілд 22 травня прийшов у лікарню до поранених українських захисників. Артист навіть зробив фото з нашими військовими.
- Британський музикант, вокаліст гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс теж вирішив підтримати українців. Співак записав відео, у якому заявив, що весь світ стоїть за Україну, і так буде до кінця війни.
- Герт Imagine Dragons, які постійно підтримують Україну, нещодавно зняли кліп про українського хлопчика з передової. Нагадаємо, що в перші дні війни музиканти записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги.
- Світові зірки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно на початку травня відвідали Україну на запрошення платформи United24. Акторки застали нічні ракетні обстріли. Іванна навіть показала, як сидить у підвалі та зізналася, що думає про Путіна.