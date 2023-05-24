Співак Гаррі Стайлс зворушливо підтримав Україну на своєму концерті: відео з нашим прапором

Британський співак Гаррі Стайлс знову підтримав Україну на своєму концерті. Просто під час виконання пісні Sign of the Times артист розгорнув український прапор та пройшовся з ним по сцені.

Музикант дав концерт у британському Ковентрі у вівторок, 23 травня, передає 24 Канал. В соцмережі оприлюднили багато відео, одне з яких підтверджує, що Гаррі Стайлз підтримав Україну.

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Зокрема, під час виконання пісні Sign of the Times Стайлс підняв над собою український прапор. Він пройшовся з ним по сцені, на що глядачі в залі відреагували бурхливими оплесками та вигуками.

Нагадаємо, що минулого року ексучасник гурту One Direction Гаррі Стайлз передав на допомогу Україні кругленьку суму, яку заробив на рекламі Apple. Як з'ясувалося, співак погодився на співпрацю, щоб пожертвувати гонорар Україні. Це була його головна умова.

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