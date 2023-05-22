Про це повідомила представниця благодійної організації Limbs for Liberty Келлі Роріг. Нещодавно гурт Imagine Dragons також підтримав Україну – артисти випустили новий кліп, у якому показані кадри з передової.

Цікаво Заплакала від побаченого: акторка Кетрін Винник з серіалу "Вікінги" відвідала Ірпінь – фото

Келлі випадково зустріла вокаліста гурту Metallica на парковці біля лікарні Vail Health і попросила музиканта провідати українських захисників.

Джеймс Гетфілд погодився і зустрівся з українськими військовими – Романом Денисюком та Ігорем Войним, які проходять лікування у США. Музикант поспілкувався з ними і зробив кілька фото на пам’ять.



Джеймс Гетфілд зустрівся з українськими військовими / Фото з соцмереж

Як світові зірки підтримують Україну: останні новини