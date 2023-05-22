Про це повідомила представниця благодійної організації Limbs for Liberty Келлі Роріг. Нещодавно гурт Imagine Dragons також підтримав Україну – артисти випустили новий кліп, у якому показані кадри з передової.
Цікаво Заплакала від побаченого: акторка Кетрін Винник з серіалу "Вікінги" відвідала Ірпінь – фото
Келлі випадково зустріла вокаліста гурту Metallica на парковці біля лікарні Vail Health і попросила музиканта провідати українських захисників.
Джеймс Гетфілд погодився і зустрівся з українськими військовими – Романом Денисюком та Ігорем Войним, які проходять лікування у США. Музикант поспілкувався з ними і зробив кілька фото на пам’ять.
Джеймс Гетфілд зустрівся з українськими військовими / Фото з соцмереж
Як світові зірки підтримують Україну: останні новини
- Британський музикант, вокаліст гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс теж вирішив підтримати українців. Співак записав відео, у якому заявив, що весь світ стоїть за Україну, і так буде до кінця війни.
- Imagine Dragons постійно підтримують Україну днями зняли кліп про українського хлопчика з передової. А в перші дні війни музиканти записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували два своїх концерти на Росії.
- Світові зірки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно на початку травня відвідали Україну на запрошення платформи United24. Акторки застали нічні ракетні обстріли. Іванна навіть показала, як сидить у підвалі та зізналася, що думає про Путіна.
- Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера в "Зоряних війнах", приміряв унікальну вишиванку від українського бренду ETNODIM. Додамо, що актор активно допомагає Україні у боротьбі – нещодавно він зібрав 1,5 мільйона доларів на дрони.
- На відкритті Каннського кінофестивалю, французька акторка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки "Надія". Відео виступу з’явилося в соцмережах.