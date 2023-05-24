Українська співачка Злата Огнєвіч їздить містами з концертним туром "Світло". 18 травня артистка виступила у Білій Церкві.

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Злата Огнєвіч впала зі сцени

На концерті співачка виконувала хіти, серед яких і пісню "Зозуля". Вона активно рухалась та ходила сценою. Утім, у процесі стався конфуз. Ймовірно, Злату засліпило світло прожекторів – вона перечепилась й впала.

Та все обійшлось без травм – співачка швидко піднялась та продовжила виконувати пісню.

Злата Огнєвіч впала під час концерту: відео

У мережі обговорюють "падіння зірки". Шанувальники підтримують співачку – пишуть, що так точно помітно, що зірка співає без фотограми. Але не обійшлося й без жартів:

"Загадуйте бажання – зірка впала";

""Ой не спіймав" було сказано дуже вчасно";

"Злата – це бомба".

Нагадаємо, в грудні минулого року зі сцени впала Jerry Heil – вона гепнулась на бетонну підлогу оркестрової ями. Це падіння обійшлось співачці значно дорожче, ніж Златі, адже вона потрапила в лікарню.

Згодом стало відомо, що Яна зламала ребро. Вона реабілітовувалась близько трьох місяців – спершу намагалась самостійно ходити, згодом почала тренуватися.