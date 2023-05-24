Музыкант дал концерт в британском Ковентре во вторник, 23 мая, передает 24 канал. В соцсети обнародовали многие видео, одно из которых подтверждает, что Гарри Стайлз поддержал Украина.
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В частности, при исполнении песни Sign of the Times Стайлс артист поднял над собой украинский флаг. Он прошелся с ним по сцене, на что зрители в зале отреагировали бурными аплодисментами и криками.
Напомним, что в прошлом году эксучастник группы One Direction Гарри Стайлз передал Украине кругленькую сумму, которую заработал на рекламе Apple. Как выяснилось, певец согласился на сотрудничество пожертвовать гонорар Украине. Это было его основное условие.
Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
- На днях на Каннском кинофестивале режиссер Мартин Скорсезе выразил заботу о войне в Украине и отметил, что активно следит за ситуацией. Он подчеркнул, что важно поддерживать страну, пытающуюся построить демократическое общество.
- А американский рок-музыкант и вокалист группы Metallica Джеймс Гэтфилд 22 мая пришел в больницу к раненым украинских защитников. Артист даже сделал фото с нашими военными.
- Британский музыкант, вокалист группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс тоже решил поддержать украинцев. Певец записал видео, в котором заявил, что весь мир стоит за Украину и так будет до конца войны.
- Герт Imagine Dragons, постоянно поддерживающих Украину, недавно сняли клип об украинском мальчике с передовой. Напомним, что в первые дни войны музыканты записали слова соболезнованиям всем пострадавшим от войны и пожелали победы.
- Мировые звезды украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно в начале мая посетили Украину по приглашению платформы United24. Актрисы застали ночные ракетные обстрелы. Иванна даже показала, как сидит в подвале и призналась, что думает о Путине.