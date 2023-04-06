Раніше ми розповідали, що до України приїздив голлівудський актор Орландо Блум. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та розповів, що його мати вивчила гімн України.

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Тепер українців підтримав і співак Олівер Сайкс. Він наголосив, що для українців це страшний, жахливий і болючий період для вас.

Ви боретеся за свої сім’ї і зробили так багато – я хочу, щоб ви знали, що решта світу підтримує вас. Ми не припинимо нагадувати людям, що це все ще триває, як би складно не було в це повірити,

– сказав Олівер.

Зазначимо, що артист вже підтримував Україну своїми дописами. Цього разу він побажав, щоб війна закінчилася якомога швидше.

"Ми стоїмо з Україною, любимо вас і сподіваємося, що ця безглузда війна закінчиться якомога швидше", – додав Олівер.

Нагадаємо, що музиканти гурту Bring Me the Horizon приїжджали в Україну ще до повномасштабного вторгнення. Так, у столиці вони зняли кліп на пісню DiE4u. А в квітня 2022 року вони планували приїхати в Україну з концертом, проте через вторгнення цього не сталося.

Які ще світові зірки підтримують Україну