Раніше ми розповідали, що до України приїздив голлівудський актор Орландо Блум. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та розповів, що його мати вивчила гімн України.
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Тепер українців підтримав і співак Олівер Сайкс. Він наголосив, що для українців це страшний, жахливий і болючий період для вас.
Ви боретеся за свої сім’ї і зробили так багато – я хочу, щоб ви знали, що решта світу підтримує вас. Ми не припинимо нагадувати людям, що це все ще триває, як би складно не було в це повірити,
– сказав Олівер.
Зазначимо, що артист вже підтримував Україну своїми дописами. Цього разу він побажав, щоб війна закінчилася якомога швидше.
"Ми стоїмо з Україною, любимо вас і сподіваємося, що ця безглузда війна закінчиться якомога швидше", – додав Олівер.
Нагадаємо, що музиканти гурту Bring Me the Horizon приїжджали в Україну ще до повномасштабного вторгнення. Так, у столиці вони зняли кліп на пісню DiE4u. А в квітня 2022 року вони планували приїхати в Україну з концертом, проте через вторгнення цього не сталося.
Які ще світові зірки підтримують Україну
- Днями легендарний гурт Scorpions заявив, що планує виступити в Києві. Вокаліст Клаус Майне наголосив, що це буде концерт миру. Проте цей виступ станеться лише після перемоги України у війні.
- Нещодавно канадська акторка Кетрін Винник, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Вікінги", також висловила свою солідарність та підтримку українцям.
- Ірландський актор Джек Глісон в лютому приїздив до України на декілька днів. Він виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона у "Грі престолів", щоб допомогти ЗСУ.
- Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на допомогу дитячим будинкам сімейного типу в Україні.
- Благодійний фонд британського співака Елтона Джона теж направив Україні суму коштів на підтримку України – 125 тисяч доларів.