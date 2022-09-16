Примирилися у скорботі: принц Гаррі та Меган Маркл влаштували вечерю з Вільямом і Кейт Міддлтон

У вівторок, після того, як труна з тілом Єлизавети II прибула до Букінгемського палацу, там влаштували сімейну вечерю. На ній вперше були присутні обидва сини Чарльза ІІІ – і принц Гаррі з Меган Маркл, і принц Вільям з Кейт Міддлтон.

Якщо 8 вересня, у день смерті Єлизавети ІІ, Чарльз ІІІ наказав принцу Гаррі їхати до Балморала без Меган Маркл, то 13 вересня їх обох запросили на "інтимну" сімейну вечерю в Букінгемському палаці. Подружжя вперше за довгий час сіло за один стіл з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

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Принц Гаррі та Меган Маркл повечеряли з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон

Як йдеться в джерелі, на вечерю в лондонській резиденції новоспеченого короля Чарльза ІІІ покликали вищих членів королівської родини, серед них опинилися і принц Гаррі з Меган Маркл. Це була приватна зустріч, фото з якої, звичайно ж, не публікували. Однак цей факт свідчить про те, що онуки Єлизавети ІІ примирилися після "королівського розколу" й об'єдналися у скорботі.

І Вільям, і принцеса Уельська вважають, що увага має бути зосереджена виключно на цьому періоді глибокої жалоби і ні на чому іншому. У центрі уваги має бути тільки його покійна бабуся,

– наголосили королівські експерти в коментарі The Telegraph.

Принц Вільям перший висловився про смерть Єлизавети ІІ. 11 вересня на його ресурсах було опубліковане повідомлення зі зворушливими спогадами і словами: "У четвер світ втратив видатного лідера, чия відданість країні, Королівству та Співдружності була абсолютною. Але я втратив бабусю".

перший висловився про смерть Єлизавети ІІ. 11 вересня на його ресурсах було опубліковане повідомлення зі зворушливими спогадами і словами: "У четвер світ втратив видатного лідера, чия відданість країні, Королівству та Співдружності була абсолютною. Але я втратив бабусю". Слідом за ним, 12 вересня, це зробив принц Гаррі. На веб-сайті свого благодійного фонду Archewell він процитував Єлизавету ІІ після смерті чоловіка принца Філіпа, пригадав її першу зустріч з Меган Маркл і додав: "Бабусю, я назавжди вдячний за всі наші перші зустрічі. Дякую за вашу відданість службі. Дякую за слушну пораду. Дякую за вашу заразливу посмішку. Ми теж посміхаємося, знаючи, що ви з дідусем тепер возз'єдналися, і обоє разом у мирі".