Якщо 8 вересня, у день смерті Єлизавети ІІ, Чарльз ІІІ наказав принцу Гаррі їхати до Балморала без Меган Маркл, то 13 вересня їх обох запросили на "інтимну" сімейну вечерю в Букінгемському палаці. Подружжя вперше за довгий час сіло за один стіл з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

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Принц Гаррі та Меган Маркл повечеряли з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон

Як йдеться в джерелі, на вечерю в лондонській резиденції новоспеченого короля Чарльза ІІІ покликали вищих членів королівської родини, серед них опинилися і принц Гаррі з Меган Маркл. Це була приватна зустріч, фото з якої, звичайно ж, не публікували. Однак цей факт свідчить про те, що онуки Єлизавети ІІ примирилися після "королівського розколу" й об'єдналися у скорботі.

І Вільям, і принцеса Уельська вважають, що увага має бути зосереджена виключно на цьому періоді глибокої жалоби і ні на чому іншому. У центрі уваги має бути тільки його покійна бабуся,

– наголосили королівські експерти в коментарі The Telegraph.

Цікаво, що після того, як принц Гаррі прибув у Балморал, він вечеряв окремо від батька Чарльза ІІІ і брата принца Вільяма. Його посадили за стіл з іншими членами родини, тоді як новий король і його спадкоємець вечеряли вдвох.