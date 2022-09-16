Если 8 сентября, в день смерти Елизаветы II, Чарльз III приказал принцу Гарри ехать в Балморал без Меган Маркл, то 13 сентября их обоих пригласили на "интимный" семейный ужин в Букингемском дворце. Супруги впервые за долгое время сели за один стол с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Принц Гарри и Меган Маркл поужинали с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Как говорится в источнике, на ужин в лондонской резиденции новоиспеченного короля Чарльза ІІІ пригласили высших членов королевской семьи, среди них оказались и принц Гарри с Меган Маркл. Это была частная встреча, фото с которой, конечно, не публиковали. Однако этот факт свидетельствует о том, что внуки Елизаветы II примирились после "королевского раскола" и объединились в скорби.

И Уильям, и принцесса Уэльская считают, что внимание должно быть сосредоточено исключительно на этом периоде глубокого траура и ни на чем другом. В центре внимания должна быть только его покойная бабушка,

– подчеркнули королевские эксперты в комментарии The Telegraph.

Интересно, что после того, как принц Гарри прибыл в Балморал, он ужинал отдельно от отца Чарльза III и брата принца Уильяма. Его посадили за стол с другими членами семьи, тогда как новый король и его наследник ужинали вдвоем.