Фото гурту Kalush Orchestra з'явилось на Таймс-Сквер у Нью-Йорку: промовистий кадр

Велике фото гурту Kalush Orchestra з'явилось на Таймс-Сквер. Світлину там допоміг опублікувати стрімінговий сервіс Spotify.

Про український гурт Kalush Orchestra тепер знають і за океаном. Їхнє велике фото з'явилось у Нью-Йорку на Мангеттені.

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Фото Kalush Orchestra у Нью-Йорку

Світлина Kalush Orchestra з'явилась на Таймс-Сквер разом із назвою колективу. Стало відомо, що фото з'явилось у Нью-Йорку завдяки стрімінгового сервісу Spotify.



Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото з інстаграму Суспільного

Kalush Orchestra вже прокоментували появу у Нью-Йорку. Вони подякували Spotify за підтримку. "Дякуємо за підтримку, це багато значить для нас", – написали музиканти в інстаграм-сторіз.



Kalush Orchestra подякували Spotify / Фото з інстаграм-сторіз

Успіхи Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

Український колектив привітали безліч колег і учасників конкурсу: фіналіст Національного відбору Wellboy, представник Німеччини та весь зірковий бомонд.

Kalush Orchestra з тріумфом повернулись до України. Ще через кілька днів лідер гурту приїхав до рідного міста Калуша, де його зустріли земляки. Вони співали "Стефанію", фотографувались та танцювали.

Гурт-переможець виставив на продаж свою нагороду з конкурсу, як і обіцяв раніше. Усі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ, а посередником у цій справі став Сергій Притула. Також розіграють рожеву панаму Олега Псюка.

Зауважимо, щоб виграти панаму й трофей, треба зробити якнайбільше пожертвувань по 200 гривень або 5 € на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Після закінчення розіграшу партнери "Монобанку" за допомогою рандомайзера оберуть переможця з усіх, хто надсилав кошти. Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Беквокаліст та учасник проєкту Kalush Orchestra Джонні Дивний та засновник подкасту "В'Ю" Майкола Вайнер запустили бренд одягу PARTYFACE.