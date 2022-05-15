Світ вітає українців з перемогою. Kalush Orchestra здобув у фіналі Євробачення-2022 рекордний 631 бал! Хто з зірок і як подякував Kalush Orchestra за приголомшливий виступ у фіналі – дивіться далі.

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Зірки привітали Kalush Orchestra з перемогою

Джамала

"Тепер чекаємо на повну перемогу України і миру в нашій країні. Дякую, Kalush Orchestra".

Юрій Ткач

"Той самий момент!"

Григорій Решетник

"І доньку, і сина зватимуть Калуш! Вітаємо! Переможці!"

Христина Решетник

"Kalush Orchestra розірвали Турин! Ви це бачили! Молодці! Пишаємося! І закликали врятувати Маріуполь та хлопців з "Азовсталю"!"

Анна Трінчер

"Емоція кожного українця зараз! З перемогою! Так буде тут і завжди!"

Наталія Могилевська

"Україна перемагає і перемагатиме! Сьогодні голосами Kalush Orchestra до світу промовляв весь народ України! Правда на нашому боці! Увесь світ з нами! Все буде Україна! Слава Україні! Героям Слава!"

Злата Огнєвіч

"Це перемога! Неймовірний виступ! Нам так потрібні були ці емоції. Сльози радості та гордість за країну. Україна підкорила Європу, але це тільки початок!"

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Go_A

"Добрий вечір! Ми з України! Ми перемогли! Kalush Orchestra, вся Україна неймовірно пишається вами сьогодні!"

Ксенія Мішина

"Непереможні переможці! Найкрутіші, найсильніші, найсміливіші! Дякуємо!"

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Юрій Горбунов

"Перемога на Євробаченні – це переддень нашої великої перемоги на війні! Слава Україні!"

Дзідзьо

"Перемога, Kalush Orchestra, дякую! Молодці, хлопці! Слава Україні!"

KADNAY

"Перемога! Слава Україні!"

Ольга Сумська

"Kalush Orchestra, з перемогою! Це просто неймовірно! Весь світ співає Stefania! Весь світ кричить: "Ні війні! Save Azovstal!"

Ірина Федишин

"Ця перемога неймовірно важлива для України. Вітаю, Україно! Перемогли на Євробаченні, переможемо й у війні"

Лілія Ребрик

"З перемогою, Україно! Весь світ з нами! Дякуємо, Калуш! Дякуємо, хлопці! Ще один такий важливий крок до нашої перемоги, про яку ми всі так мріємо… Віримо всім серцем і впевнено крокуємо до неї! До нашої перемоги! Наступне євробачення в Криму! Слава Україні!"