Об украинской группе Kalush Orchestra теперь знают и за океаном. Их большое фото появилось в Нью-Йорке на Манхэттене.

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Фото Kalush Orchestra в Нью-Йорке

Фотография Kalush Orchestra появилась на Таймс-Сквере вместе с названием коллектива. Стало известно, что фото появилось в Нью-Йорке благодаря стриминговому сервису Spotify.



Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото с инстаграма Общественного

Kalush Orchestra уже прокомментировали появление в Нью-Йорке. Они поблагодарили Spotify за поддержку. "Спасибо за поддержку, это много значит для нас", – написали музыканты в инстаграм-сториз.



Kalush Orchestra поблагодарили Spotify / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, солисту Kalush Orchestra Олегу Псюку недавно присвоили звание "Почетный гражданин города". Это решение было принято на очередной сессии Калушского городского совета.

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