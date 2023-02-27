У Фінляндії під час нацвідбору на Євробачення-2023 підтримали Україну та ЗСУ: потужне відео
Джерело:Тімур Мірошниченко
У Фінляндії 25 лютого пройшов нацвідбір на Євробачення-2023. В залі просто під час ефіру вибухнули овації – після звернення українського ведучого глядачі бурхливо підтримали Збройні сили України й український народ.
Відповідне відео показав український ведучий Тімур Мірошниченко. Він долучився до шоу онлайн та подякував фінам за підтримку українців.
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Ведучий заявив, що у Фінляндії під час нацвідбору на Євробачення пролунали оплески героїчним Силам оборони України та українському народу. На відео можна помітити, що багато людей навіть піднялися з крісла.
Під час фіналу фінського відбору Євробачення-2023 мав змогу подякувати фінам за непохитну підтримку, а згодом побачив, що відбувалося в цей момент у залі! Мурахи…,
– написав Мірошниченко.
Нагадаємо, що Фінляндія активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів. Зокрема, 23 лютого міністерство оборони Фінляндії оголосило про передання 13-го пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть танки.
Хто представить Фінляндію на Євробаченні-2023
Країну на Євробаченні-2023 вже в травні представить Käärijä з піснею "Cha Cha Cha". Як повідомляє Eurovision, музика артиста набуває абсолютно нового виміру, він відомий своїми неймовірними виступами.
Артист обожнює поєднувати елементи репу, металу та електронної музики. Пристрасть співака до музики почалася з гри на барабанах у початковій школі, згодом його інтерес перейшов до репу.
Цікаво, що Käärijä дивився Євробачення з дитинства, особливо йому запам’ятався виступ Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.
Євробачення-2023: останні новини
- У 2023 році 37 країн візьмуть участь у найбільшому пісенному конкурсі. Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, 13 травня стане відомим ім'я переможця. Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.
- Оскільки конкурс не може пройти в Україні, Євробачення прийме в себе Велика Британія. Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – "Об'єднані музикою". Логотип – ланцюжок зі сердець, що склав барвисту кардіограму, де є кольори України.
- І хоч до Євробачення-2023 ще кілька місяців, букмекери вже роблять прогнози щодо переможця. Перше місце букмекери пророкують знову Україні – гурту TVORCHI. Хто ще може увійти в п’ятірку лідерів – читайте тут.