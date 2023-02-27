Соответствующее видео показал украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Он присоединился к шоу онлайн и поблагодарил финнов за поддержку украинцев.

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Ведущий заявил, что в Финляндии во время нацотбора на Евровидение раздались аплодисменты героическим Силам обороны Украины и украинскому народу. На видео можно заметить, что многие даже поднялись с кресла.

Во время финала финского отбора Евровидение-2023 мог поблагодарить финнов за непреклонную поддержку, а впоследствии увидел, что происходило в этот момент в зале! Мурашки…,

– написал Мирошниченко.

Напомним, что Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских окупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.

Кто представит Финляндию на Евровидении-2023

Страну на Евровидении-2023 уже в мае представит Käärijä с песней Cha Cha Cha. Как сообщает Eurovision, музыка артиста приобретает совершенно новое измерение, оно известно своими невероятными выступлениями.

Артист обожает совмещать элементы рэпа, металла и электронной музыки. Страсть певца к музыке началась с игры на барабанах в начальной школе, впоследствии его интерес перешел к рэпу.

Интересно, что Käärijä смотрел Евровидение с детства, особенно ему запомнилось выступление Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

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