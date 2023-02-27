Відповідне відео показав український ведучий Тімур Мірошниченко. Він долучився до шоу онлайн та подякував фінам за підтримку українців.

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Ведучий заявив, що у Фінляндії під час нацвідбору на Євробачення пролунали оплески героїчним Силам оборони України та українському народу. На відео можна помітити, що багато людей навіть піднялися з крісла.

Під час фіналу фінського відбору Євробачення-2023 мав змогу подякувати фінам за непохитну підтримку, а згодом побачив, що відбувалося в цей момент у залі! Мурахи…,

– написав Мірошниченко.

Нагадаємо, що Фінляндія активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів. Зокрема, 23 лютого міністерство оборони Фінляндії оголосило про передання 13-го пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть танки.

Хто представить Фінляндію на Євробаченні-2023

Країну на Євробаченні-2023 вже в травні представить Käärijä з піснею "Cha Cha Cha". Як повідомляє Eurovision, музика артиста набуває абсолютно нового виміру, він відомий своїми неймовірними виступами.

Артист обожнює поєднувати елементи репу, металу та електронної музики. Пристрасть співака до музики почалася з гри на барабанах у початковій школі, згодом його інтерес перейшов до репу.

Цікаво, що Käärijä дивився Євробачення з дитинства, особливо йому запам’ятався виступ Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

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