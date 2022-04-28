Фіналістка "Холостяка-10" співала на вулицях Амстердама: Дана Оханська збирала кошти для України

Фіналістка 10 сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська на час війни виїхала до Нідерландів. Разом з іншими українцями об'єдналася на вулицях Амстердама, щоб зібрати кошти для допомоги нашій країні.

27 квітня у Нідерландах відзначали День короля. Це свято, пов'язане з Днем ​​народження монарха і День національної єдності та солідарності.

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Дана Оханська заспівала у Нідерландах

У День короля в Нідерландах всі виходять на вулиці, співають, танцюють, організовують ярмарки. Дана Оханська разом з іншими українцями також об'єдналися на одній з вулиць Амстердама. Вони ділилися творчістю та збирали кошти на підтримку України.

Наші земляки показували фокуси, читали вірші, співали. Дана також вирішила заспівати. Дівчина виконала свій кавер на трек гурту O.Torvald – "Без тебе".

Ми незламні. Разом ми сила. Слава Україні!

– написала Дана під відео.

Дана Оханська заспівала на вулиці Амстердама: дивіться відео онлайн

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