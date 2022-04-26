Alina Pash приходила з цією піснею на Нацвідбір на Євробачення-2022, де перемогла й мала представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині. Однак після скандалу її дискваліфікували. Ця композиція надзвичайно чуттєва, тому тепер з її допомогою Аліна збирає кошти для України.

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Alina Pash виступила у Варшаві

Виконавиця заспівала на концерті "Слава Україні. Сьогодні Україна – це жінка". Виступ Аліни довершило надзвичайно красиве та колоритне вбрання, головний убір.

Виступ Alina Pash у Варшаві: дивіться відео онлайн

У коментарях під відео шанувальники Аліни засипають її компліментами. Багатьом хотілося б, щоб саме вона представляла Україну на Євробаченні-2022, яке відбудеться в Італії вже за декілька тижнів.

"Ця пісня мала б особливе значення на цьогорічному Євробаченні".

"Ох, ця пісня точно перемогла б цього року на Євробаченні".

"Голос неймовірний, була там. Енергія та вібрації… З такими талановитими людьми Україна переможе".

"Чудовий виступ! Молодчинка!"

"Аліна – наша гордість, краса та натхнення!"

Зазначимо, українські зірки часто виступають на концертах за кордоном, підтримують Україну. Так, Оля Полякова нещодавно виступила у Стамбулі, де заспівала гімн України перед матчем Фенербахче — Шахтар.