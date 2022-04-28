27 квітня у Нідерландах відзначали День короля. Це свято, пов'язане з Днем народження монарха і День національної єдності та солідарності.
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Дана Оханська заспівала у Нідерландах
У День короля в Нідерландах всі виходять на вулиці, співають, танцюють, організовують ярмарки. Дана Оханська разом з іншими українцями також об'єдналися на одній з вулиць Амстердама. Вони ділилися творчістю та збирали кошти на підтримку України.
Наші земляки показували фокуси, читали вірші, співали. Дана також вирішила заспівати. Дівчина виконала свій кавер на трек гурту O.Torvald – "Без тебе".
Ми незламні. Разом ми сила. Слава Україні!
– написала Дана під відео.
Дана Оханська заспівала на вулиці Амстердама: дивіться відео онлайн
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