27 апреля в Нидерландах отмечали День короля. Это праздник, связанный с Днем рождения монарха и День национального единства и солидарности.
Важно "Ад на земле": Ирина Федишин призвала спасти Мариуполь
Дана Оханская спела в Нидерландах
В День короля в Нидерландах все выходят на улицы, поют, пляшут, организуют ярмарки. Дана Оханская вместе с другими украинскими также объединились на одной из улиц Амстердама. Они делились творчеством и собирали средства в поддержку Украины.
Наши земляки показывали фокусы, читали стихи, пели. Дана тоже решила спеть. Девушка исполнила свой кавер на трек группы O.Torvald – "Без тебя".
Мы несокрушимы. Вместе мы сила. Слава Украине!
– написала Дана под видео.
Дана Оханская спела на улице Амстердама: смотрите видео онлайн
Украинские звезды поддерживают страну за границей
- Группа "Друга Ріка" отправляется в благотворительный европейский тур, чтобы собрать средства для ВСУ.
- Alina Pash спела "Тіні забутих предків" на благотворительном концерте в Варшаве.
- Настя Каменских выступила на премии Latin American Music Awards.
- На европейских концертах Джамала собрала 90 миллионов долларов для Украины.