27 апреля в Нидерландах отмечали День короля. Это праздник, связанный с Днем рождения монарха и День национального единства и солидарности.

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Дана Оханская спела в Нидерландах

В День короля в Нидерландах все выходят на улицы, поют, пляшут, организуют ярмарки. Дана Оханская вместе с другими украинскими также объединились на одной из улиц Амстердама. Они делились творчеством и собирали средства в поддержку Украины.

Наши земляки показывали фокусы, читали стихи, пели. Дана тоже решила спеть. Девушка исполнила свой кавер на трек группы O.Torvald – "Без тебя".

Мы несокрушимы. Вместе мы сила. Слава Украине!

– написала Дана под видео.

Дана Оханская спела на улице Амстердама: смотрите видео онлайн

Украинские звезды поддерживают страну за границей