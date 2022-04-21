У перший тиждень війни Джамала покинула Україну з дітьми та відправилась у тур Європою, де щодня виступає на підтримку країни та збирає кошти завдяки благодійним ініціативам. Вона виступала в Іспанії, Литві, Польщі, Німеччині, Румунії, Великій Британії та в інших країнах з першими зірками світової сцени.

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Ще донедавна вона повідомляла, що їй вдалось зібрати 83 мільйони євро. Тепер ця сума сягнула позначки у 90. У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим кажуть, що згідно з Forbes, Джамала стала однією з лідерок збору коштів на підтримку українців та Збройних Сил України.

"Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомагати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мільйони", – поділилась сама Джамала. Вона додала. що це не лише її заслуга, а й великої кількості людей, які організовують події, купують квитки, донатять та підтримують фонди UNICEF, ARD та інші.



Джамала зібрала для України 90 мільйонів доларів / Фото з фейсбуку

За кількістю зборів коштів Джамалу випереджують лише:

Національний банк України – 511 мільйонів доларів;

Компанія Epic Games – 144 мільйони доларів;

Фонд "Повернись живим" – 114 мільйонів доларів.

Також у список ініціаторів благочинних зборів увійшли Міла Куніс та Ештон Кутчер, які зібрали 36 мільйонів доларів для українців.



Благочинні внески на потреби Українців / Дані Forbes