"Танці з зірками" 13 випуск: як пройшов грандіозний суперфінал шоу з Логаєм, Харлан та Войтенком

Ось і пройшов довгоочікуваний суперфінал шоу "Танці з зірками". П'ятий сезон проєкту став справжнім випробуванням для учасників, адже через сімейні чвари, проблеми зі здоров'ям і виснаження до кінця змогли дійти не всі. Як учасники боролись за головний кубок – дивіться далі.

У фінал "Танців з зірками" потрапили три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук та Ольга Харлан і Дмитро Дікусар. Ще минулого шоу одна з пар повинна була покинути проєкт, але продюсери вирішили продовжити участь усіх пар до суперфіналу. Проте сьогодні ми дізнались, хто покинув шоу.

Важливо! "Танці з зірками 2021": переможці проєкту – Артур Логай та Анна Кареліна

Сьогодні зірковою ведучою балкону стала дружина Горбунова – Катерина Осадча, проте на головному паркеті традиційно залишились Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук. Щодо запрошеної судді у трійці журі, то нею стала ексучасниця минулих сезонів Леся Нікітюк.

Три пари суперфіналістів у 13 випуску повинні були виконати три танці, тому ефір для них був вкрай важким.

Номер-відкриття

Останній випуск 5 сезону "Танці з зірками" розпочався казковим номером у новорічно-різдвяній тематиці з піснею All I Want for Christmas Is You Мераї Кері. Усі фіналісти проєкту разом з суддями станцювали на паркеті та кружляли навколо 3D-ялинки.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

Артур Логай та Анна Кареліна

Фіналісти шоу зізнались, що, як і всі інші прагнуть, отримати перемогу, адже довго до цього йшли. Артур зізнався, що відчув шалену підтримку від своєї аудиторії та рідні, тому й не здивований, що йому вдалось потрапити у суперфінал. На паркеті Артур та Анна в першому з трьох танців виконали улюблений танець суддів за весь сезон – віденський вальс. Сукня Анни була створена із сотень фальшивих доларів, а на тлі грала композиція Feeling Good. Журі гідно оцінили номер пари, подарувавши високі оцінки.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая і Анни Кареліної

Важливо знати Артур Логай – переможець шоу "Танці з зірками 2021": біографія актора-тріумфатора

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка та знаменитий хореограф на паркеті виконали один з найбільш улюблених танців шоу – танго. Саме цей танець одного ефіру став визначальним, адже заявив про Ольгу як про потенційну фіналістку проєкту. Так і сталось, тому судді вкотре підтвердили після виступу, що вона гідна цього шоу. Вперше за проєкт журі подарували парі максимальні 40 балів.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук

Актор та герой сімейних перепитій теж важкими зусиллями зміг дійти до фіналу. Для першого танцю з Роксоляною він підготував танець, який вперше виконав на проєкті, – повільний вальс. Номер під виконання LAUD зворушив найсуворіших суддів та глядачів шоу. Вони у взамін дали Костянтину та Роксоляні максимальні оцінки.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка і Роксоляни Маланчук

Цікаво Анна Кареліна – переможниця проєкту "Танці з зірками": чим відома партнерка Логая

Артур Логай та Анна Кареліна

Кіноактор Артур Логай в одному з ефірів, темою якою був "Сімейний вечір", станцював не лише в компанії партнерки Анни, а й разом з бабусею та дідусем. Саме вони є великою підтримкою для свого внука Артура, тому з радістю погодились на ще одну присутність в проєкті. Такий контемп став найулюбленішим танцем Логая серед глядачів.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Другий номер, який виконав Костянтин, став один з найулюбленіших на проєкті серед глядачів. Зірковий учасник одного разу вразив усіх своїм чуттєвим контемпом під знамениту пісню Андрія Кузьменка "Люди, як кораблі". Тому цей танець, на прохання глядачів, він повторив знову.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка і Роксоляни Маланчук

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Спортсменка на проєкті показала шалені успіхи, але найулюбленішим танцем глядачів стала гаряча самба під пісню NK "A HUEVO". Яскравий шоу-балет та яскрава сукня Ольги створили ефект справжнього бразильського фестивалю на паркеті!

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Карина Статищак та Ігор Кузьменко

31-річна танцюристка Карина є незвичайною жінкою, адже у певний час змогла впоратись з життєвими труднощами та здійснити свою мрію – виступати на паркеті. Їй ампутували ногу, проте вона змогла освоїти головні "па" та вражати усіх своїми здібностями. У фіналі шоу "Танці з зірками" вона станцювала пристрасний пасадобль з колишнім переможцем шоу Ігорем Кузьменком. Після виступу увесь зал із суддями аплодував їй стоячи.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Статищак та Ігоря Кузьменка

До слова Переможці "Танців з зірками" 2021: чи задоволені ви результатами голосування

Джамала

Українська співачка Джамала, яка у 5 сезоні стала учасницею проєкту, проте покинула його через кілька ефірів, знову вийшла на паркет, але вже як співачка. Зірка виконала свою нову пісню "Потайки", яку присвятила темі булінгу. Приводом для неї стала нерозділена історія кохання, яку вона пізнала ще в дитинстві: коли вона зізналась про почуття хлопцеві, а натомість отримала в обличчя гроном винограду.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали "Потайки"

Артур Логай та Анна Кареліна

Танцюристи виконали на паркеті свій останній танець – фрістайл. Новий номер під пісню Дмитра Кадная став справжньою "родзинкою" на торті в історії Артура та Анни, що відмітили усі присутні у залі.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

До останнього танцю пари у шоу "Танці з зірками" приєднався відомий виконавець та ексучасник MELOVIN, який виконав свою нову пісню "Кіт і драма". На паркеті пара Костянтина та Роксоляни також виконала фрістайл.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Олімпійська зірка зізналась, що прагне перемогти на шоу, адже саме так вона виборола 4 медалі на "Олімпіаді". Жінка сподівавалась, що їй все вдасться, тому всі останні сили вона віддала третьому танцю – фрістайлу під пісню гурту KAZKA – "Вирулю". До слова, Олександра Заріцька з музичного гурту теж брала участь в шоу і покинула проєкт за крок до чвертьфіналу.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук