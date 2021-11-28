За перемогу на "Танцях з зірками" борються лише три знаменитості – Артур Логай, Ольга Харлан і Костянтин Войтенко, однак у суперфіналі з'явилися всі 14 пар. Ексучасники повернулись не лише для того, щоб підтримати своїх фаворитів, а й востаннє станцювати на головному паркеті країни.

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Так, на "Танцях з зірками" відкрили різдвяний сезон. Зірки разом з суддями й ведучими показали казкову постановку під хіт Мераї Кері All I want for Christmas is you. Стіл журі, танцмайданчик засипали конфеті, сніжками та подарунками під ялинки.

14 народних улюбленців дали потужний заряд новорічного настрою! Їхня запальна постановка завершилась непередбачуваною появою Лесі Нікітюк з переможним кубком у руках. У суперфіналі "Танців" вона зайняла крісло запрошеної судді.

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Додамо, у суперфіналі "Танців з зірками" ведучою балкону вперше стала дружина Юрія Горбунова – Катерина Осадча. Після приголомшливого схуднення багатодітна матуся виконала ефектні па на паркеті.

Усі учасники п'ятого сезону "Танці з зірками":