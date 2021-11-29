За кубок "Танців з зірками" боролися 14 неймовірних пар, однак конкуренцію у суперфіналі Артуру Логаю склали Ольга Харлан, Костянтин Войтенко. Актору вдалось обійти суперників і довести, він найкращий у п'ятому сезоні шоу.

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До перемоги його привела фантастична партнерка Анна Кареліна. Однак задовго до "Танців з зірками" Артур Логай отримав визнання і прихильність публіки. Як це було, пропонуємо прочитати нижче.

Що відомо про життя і кар'єру Артура Логая

Переможець "Танців з зірками" народився в Мелітополі. У дитинстві батьки віддали його на заняття вокалом, але він обрав зовсім не творчу професію. Два роки Артур навчався в Запорізькій політехніці за спеціальністю міжнародний туризм, а після вишу перебрався до Києва. У столиці він працював ведучим – у караоке та на приватних заходах.

Його телекар'єра розпочалась 2014 року з проєкту "Х-фактор". Він потрапив у команду грузинської співачки Ніно Катамадзе й дійшов до прямих ефірів. Серед 12-ки найспівучіших юнак посів десяте місце.

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Після талант-шоу Артур Логай намагався реалізуватися як співак – писав пісні, але знайшов себе в акторстві. Він зіграв у серіалі "Київ вдень та вночі", після якого пов'язав своє життя з кіно.

2017 року хлопець закінчив кіношколу Ukrainian Film school й без професійної освіти став пробиватися в театри та серіали. Зараз в арсеналі Артура Логая понад 15 ролей в українському кіно, а його колегою по майданчику була Ксенія Мішина – перша "Холостячка" і переможниця "Танців з зірками".

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Особисте життя Артура Логая

На "Танцях з зірками" актор вперше розповів про позашлюбного сина Германа, якого йому народила дівчина Оксана. Закохані так і не створили сім'ю, але Артур Логай залишився хорошим батьком для первістка.

Три роки тому знаменитість одружився з Євгенією, яка була його одногрупницею в акторській школі. У них з'явився син Лев. Зараз малюку 2,5 роки, і він чудово спілкується зі старшим братом. Логай з однаковою любов'ю виховує обох малюків.

Нагадаємо, в 10 випуску "Танців з зірками" Артур Логай станцював з дружиною і двома синами. Їхній номер став найзворушливішою постановкою у "Сімейний вечір".

Артур Логай з синами / Фото з інстаграму актора

Артур Логай з дружиною і молодшим сином / Фото з інстаграму актора