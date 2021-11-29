Головний кубок шоу "Танці з зірками" дістався акторові Артуру Логаю та його партнерці Анні Кареліній За цю пару особливо вболівали впродовж проєкту та рятували із зони ризику. Тепер вони можуть "вдихнути перемогу" на повні груди і більше виснажливо не тренуватись.

Результати! "Танці з зірками 2021": переможці проєкту – Артур Логай та Анна Кареліна



Артур Логай та Анна Кареліна стали переможцями шоу / Фото з інстаграму проєкту

Редакція Showbiz 24 поцікавилась у читачів, як вони ставляться до перемоги Артура та Анни, і чи вважають вони цю перемогу заслуженою.

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