За місця в суперфіналі "Танців з зірками" боролись три учасники – Ольга Харлан, Артур Логай і Костянтин Войтенко. За правилами проєкту паркет мала б покинути одна з пар, яка отримала найменшу кількість глядацьких голосів. Лише після закриття ліній для голосування продюсери вирішили залишити всіх.

Читайте також "Танці з зірками 2021" 12 випуск: яким був грандіозний півфінал з Харлан, Логаєм і Войтенком

Прийнято дуже важливе рішення для суддів і для наших суперфіналістів. Далі проходять усі три пари! Три пари стають суперфіналістами,

– оголосив Юрій Горбунов.

Нібито несподівано для півфіналістів, суддів і ведучих за перемогу на "Танцях" будуть боротися три пари – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Якщо конкурсанти зраділи цьому сюрпризу, то телеглядачі – ні.

"Танці з зірками 2021" 12 випуск: дивіться онлайн – шоу результатів

Реакція мережі на півфінал "Танців з зірками"

Більшість телеглядачів обурилися, що відправляли платні смс-ки за своїх фаворитів, а їхні голоси не врахували. Інших злить те, що продюсери зумисне розіграли цирк з голосуванням, хоч з самого початку планували залишити всі три пари:

"Що? Навіщо я не спала і чекала, щоб у результаті пройшло три пари?";

"Навіщо люди голосували? Навіщо судді оцінки ставили? Навіщо стільки старань, якщо проходять усі три пари? ";

"; "Для чого голосувати було, якщо голоси не врахували? Продюсери самі прийняли рішення. Нехай наступного разу продюсери й голосують";

"Круто людей на гроші розвели" ;

; "Що за підстава? Знову три пари? Незрозуміло, навіщо голосувати";

"Реальна неповага до глядачів";

"Навіщо я смс-ки слала й витрачалась?" ;





; " Навіщо було це все? Ці танці по сім штук на кожного вчити, оцінки за танго? Неповага до глядачів, які чекали допізна, щоб дізнатися хто пройде, а тут такий "сюрприз";

Неповага до глядачів, які чекали допізна, щоб дізнатися хто пройде, а тут такий "сюрприз"; "Як цікаво, що рішення продюсери та судді прийняли ось так на ніби несподівано, але у ведучої вже було надруковано, що ж буде з голосами";

"Я не проти, але таке враження, що глядачі не впливають, ви самі ще на початку шоу обираєте, хто переможе" ;

; "Ось вам і шоу, спеціально так зробили";

"Навіщо тоді було цей цирк робити?".

Зауважимо, голоси глядачів у півфіналі "Танців з зірками" не "згорають", їх додадуть до голосів у суперфіналі.