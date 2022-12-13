Я хочу, щоб весь світ почув про гуцулів, – FIINKA про місію на Євробаченні-2023

Запальна гуцулка FIINKA стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2023. У перервах між підготовкою до прямого ефіру ми поспілкувалися з артисткою про цьогорічний відбір.

В інтерв'ю 24 каналу FIINKA щиро розповіла про рішення піти на Нацвідбір саме цього року, реакцію чоловік та конкурентів. А також зізналася, для чого їй участь у Євробаченні-2023.

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Яка місія FIINKA на Євробаченні-2023

У рамках спецпроєкту "На українську вечірку в Британію" ми поцікавилися у FIINKA, якою буде її місія, якщо переможе у Нацвідборі та поїде представляти нашу країну на Євробачення-2023 у Великій Британії.

Я хочу, щоб весь світ почув про гуцулів, щоб не було більше питання: "А якою мовою вона розмовляє?". Нехай Європа почує, як ще може звучати Україна. Щоб всі розуміли, шо це прекрасний унікальний говір української мови, яким розмовляв наш герой Довбуш, яким писав Стефаник, який звучить у легендарному фільмі "Тіні забутих предків". За цим говором стоїт величезний пласт культури. Я хочу, щоб люди почали цікавитись Гуцульщиною. Хочу стати прикладом, що треба направду цінувати і шанувати своє. От тоді й буде наша перемога. На всіх фронтах!

– наголосила артистка.

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FIINKA прагне, щоб українські вечірки відбулися по всьому світу. Впевнена, що після перемоги саме так і буде. А наразі українці готуються влаштувати гучну вечірку в Британії у травні 2023 року.

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