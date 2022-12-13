В интервью 24 канала FIINKA искренне рассказала о решении пойти на Нацотбор именно в этом году, реакции мужчин и конкурентов. А также призналась, зачем ей участие в Евровидении-2023.

Не упустите Это будет моя главная победа, – KRUТЬ о Нацотборе, конкурентах, Евровидении-2023 в Британии

Какова миссия FIINKA на Евровидении-2023

В рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" мы поинтересовались у FIINKA, какой будет ее миссия, если победит в Нацотборе и отправится представлять нашу страну на Евровидение-2023 в Великобритании.

Я хочу, чтобы весь мир услышал о гуцулах, чтобы не было больше вопроса: "А на каком языке он разговаривает?". Пусть Европа услышит, как может звучать Украина. Чтобы все понимали, что это прекрасный уникальный говор украинского языка, которым говорил наш герой Довбуш, которым писал Стефаник, звучащий в легендарном фильме "Тени забытых предков". За этим говором стоит огромный пласт культуры. Я хочу, чтобы люди стали интересоваться Гуцульщиной. Хочу стать примером, что нужно действительно ценить и уважать свое. Вот тогда и будет наша победа. На всех фронтах!

– подчеркнула артистка.

FIINKA – "Довбуш": слушайте песню онлайн

FIINKA стремится, чтобы украинские вечеринки прошли по всему миру. Уверена, что после победы именно так и будет. Сейчас украинцы готовятся устроить громкую вечеринку в Британии в мае 2023 года.

Нацотбор на Евровидение-2023: главное