В интервью 24 канала FIINKA искренне рассказала о решении пойти на Нацотбор именно в этом году, реакции мужчин и конкурентов. А также призналась, зачем ей участие в Евровидении-2023.
Не упустите Это будет моя главная победа, – KRUТЬ о Нацотборе, конкурентах, Евровидении-2023 в Британии
Какова миссия FIINKA на Евровидении-2023
В рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" мы поинтересовались у FIINKA, какой будет ее миссия, если победит в Нацотборе и отправится представлять нашу страну на Евровидение-2023 в Великобритании.
Я хочу, чтобы весь мир услышал о гуцулах, чтобы не было больше вопроса: "А на каком языке он разговаривает?". Пусть Европа услышит, как может звучать Украина. Чтобы все понимали, что это прекрасный уникальный говор украинского языка, которым говорил наш герой Довбуш, которым писал Стефаник, звучащий в легендарном фильме "Тени забытых предков". За этим говором стоит огромный пласт культуры. Я хочу, чтобы люди стали интересоваться Гуцульщиной. Хочу стать примером, что нужно действительно ценить и уважать свое. Вот тогда и будет наша победа. На всех фронтах!
– подчеркнула артистка.
FIINKA – "Довбуш": слушайте песню онлайн
FIINKA стремится, чтобы украинские вечеринки прошли по всему миру. Уверена, что после победы именно так и будет. Сейчас украинцы готовятся устроить громкую вечеринку в Британии в мае 2023 года.
Нацотбор на Евровидение-2023: главное
- В целях безопасности финал проведут в укрытии. Прямой эфир состоится 17 декабря.
- Место проведения мероприятия не разглашается, однако все зрители смогут увидеть выступления 10 финалистов онлайн и по телевидению.
- Согласно прогнозам букмекеров, первое место в отборе получит певица Jerry Heil.