Минулого року Ектор Хіменес-Браво отримав українське громадянство. Він наголошує, що саме українці – це його сім'я. У Колумбію кухар літав, щоб побачитися з мамою.

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Ектор Хіменес-Браво допомагає українцям у Варшаві

Кухар планував провести відпустку з мамою. Вони мали відпочивати місяць. Однак війна все змінила. Ектор не міг бути в Колумбії, чекати там завершення війни. Він повернувся, зараз перебуває у Варшаві. Багато українців виїхали саме туди.

"Працюю одразу з декількома організаціями. Я з вами. Кожен має робити для перемоги те, що може. Поки наші герої захищають наш дім, я допомагатиму в тилу. Хочеться вже швидше повернутися в Україну та відбудовувати нашу державу. Це буде найбільш процвітаюча країна у світі. Адже українці найкращі", – написав Хіменес-Браво.

Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Українці – моя сім'я,

– наголосив кухар.



Ектор Хіменес-Браво у Варшаві / Фото з інстаграму кухаря

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Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Не зміг сидіти та чекати закінчення війни. Як ви всі знаєте, за кілька днів до війни я поїхав у відпустку до мами у Колумбію. Планував відпустку з мамою на місяць, але тут почалася війна.

Спочатку я не міг у це повірити. Думаю, як і ви. Після чого вся Україна і весь світ згуртувалися. Ми допомагали, чим могли. Наші кухарі готували їсти, доставляли поліції, військовим, теробороні, але цього мало. Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Українці – моя сім'я.

Я прилетів до Варшави. Тут уже 1,5 мільйона українців і їм усім потрібна допомога. Працюю одразу з декількома організаціями. Я з вами. Кожен має робити щось для перемоги. Поки наші герої захищають наш будинок, я допомагатиму в тилу.

Хочеться вже якнайшвидше повернутися в Україну і відбудовувати нашу країну. Це буде найшвидша і процвітаюча країна у світі. Адже українці найкращі. Слава Україні! Героям Слава!