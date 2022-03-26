За час повномасштабної війни, яка триває вже понад місяць, Анатолій Анатоліч з дружиною та дітьми побував у багатьох містах. Зараз він виїхав за кордон.

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Анатолій Анатоліч виїхав з України

Перші три дні війни телеведучий провів в Києві. Разом із дітьми ночували у підвалі, було дуже складно, тому вирішили виїхати з дому. Тоді поїхали в маленьке село під Кагарликом, куди сім'ю Анатолія запросили батьки однокласниці його доньки.

У цьому будинку вони жили приблизно тиждень, жили там разом з іншими переселенцями, потім Анатолій привіз туди своїх маму та тещу. Та згодом прийняли рішення їхати далі. Спочатку намагалися знайти помешкання на Західній Україні, однак це виявилося дуже складно, оскільки для 9 осіб потрібна не кімната, а більше житло, яке зараз дуже дороге.

Доньки телеведучого навчаються у французькій школі. Саме звідти сім'я отримала пропозицію оселитися у маленькому французькому місті.

Ми зважили "за" та "проти" і вирішили їхати. До того ж нам пообіцяли максимальну підтримку та допомогу. І це ми відчули одразу ж. А от сама дорога була дуже складною, вона зайняла кілька днів. Перетнули безліч кордонів, але зараз відчуваємо себе у безпеці, діти у школі. Наразі ми вирішуємо, що робитимемо далі. Звісно, всі хочуть додому і навіть думки не виникає залишатись тут назавжди,

– розповів ведучий.

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Реакція мережі

Оскільки зараз в Україні введений воєнний стан, чоловікам призовного віку заборонено покидати територію країни. Тому підписників Анатолія інформація про те, що він поїхав за кордон, обурила. Вони зазначають, що у багатьох наших військових та захисників з тероборони є маленькі діти, але вони не втікають і захищають Батьківщину від ворогів.

"Дивно, що ви вивезли сім'ю і самі не повернулися. Ви відома особистість в Україні, тут могли волонтерити, допомагати, а так будуть відео з надією з комфортної Франції".

"От одного не розумію, якщо 3 дитини, то батько потрібен і має право бути поруч, а як дві чи одна дитина, то такого права не мають?"

На деякі обурливі коментарі Анатолій Анатоліч відповідає.

"Прикро, що ви виявилися звичайним боягузом, який заховався за спідницю дружини і дітей, тихенько відсиджується".

"Так, дуже шкода. А ще, моя дружина носить джинси. Тому я сховався за джинси, а не за спідницю".



Відповідь Анатолія Анатоліча / Скриншот з інстаграму ведучого