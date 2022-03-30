Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) відправився у лави ТрО при ЗСУ на третій день вторгнення Росії. Каже, спочатку була паніка, потім прийшов холодний розум і злість. Своїх рідних він відправив у безпечне місце з Києва: сина з першою дружиною – у Чернівці, а дружину Олю Навроцьку – у Словаччину.

До слова Святослав Вакарчук назвав зруйноване українське місто, яке вразило його найбільше

За його словами, він припускав, що Росія наступатиме, але не думав, що по всій Україні одразу.

Ми теоретично думали, що протистояння якесь буде, але те, що воно буде таким по всій країні: з обстрілами, знищенням, геноцидом мирного населення. Те, що ці покидьки бомбитимуть пологові будинки, розстрілюватимуть на місці людей, які просто стоять у черзі по волонтерську допомогу...

– прокоментував музикант.



Фагот з побратимом із Kozak System / Фото з інстаграму виконавця

На його думку, там немає з ким домовлятись, тому що російські окупанти – безжалісні і жорстокі.

"Вони зараз виходять у передмістя Києва грабувати та мародерити. Коли я дізнався, що вони унітази виривають і крадуть... вивозять до себе. Килими... Уявляєте собі рівень цих людей? Це не люди навіть. Їх не можна назвати людьми. Унітази вони крадуть! І коли ти це усвідомлюєш, ти думаєш: з ким там взагалі можна домовлятися, про що можна розмовляти. Їх не повинно бути апріорі. Їх потрібно знищити... Вони вбивають цивільне населення і крадуть унітази", – каже Фагот.

Співак переконаний, що як росіяни хотіли влаштувати геноцид українського населення, так і українці повинні помститись і знищити їх.