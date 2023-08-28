Елтона Джона після нещасного випадку терміново госпіталізували до лікарні, – ЗМІ
28 серпня 2023, 16:33Читать новость на русском
Джерело:NM
Британського співака Елтона Джона терміново госпіталізували до лікарні. ЗМІ повідомляють, що з 76-річним виконавцем стався нещасний випадок у Ніцці.
Елтон Джон отримав травми, проте зараз почувається краще. Про інцидент повідомило французьке видання.
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За даними журналістів, стався нещасний випадок у його будинку в Ніцці – 76-річний Елтон Джон впав та отримав травми.
Виконавця одразу доправили до лікарні в Монако. Співак отримав незначні травми, тож наразі почувається краще.
Сам Елтон Джон поки не виходив на зв'язок у соцмережі та не коментував своє падіння.
Хто з зірок нещодавно потрапляв до лікарні
- У серпні дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про складну ніч, яку їй довелося пережити. Вночі вона блювала та ледь не втратила свідомість. Швидка їхала 90 хвилин. В результаті Інна відмовилася від госпіталізації.
- 30 липня Ксенія Мішина також потрапила в лікарню. Вона цілу ніч дуже погано почувалася. З'ясувалось, що акторка сильно отруїлася морепродуктами.
- У червні Мадонна потрапила до реанімації через бактеріальну інфекцію. Її знайшли непритомною вдома. Через хворобу зірка була змушена відкласти світовий тур. Вона провела декілька днів у відділені інтенсивної терапії та була прикутою до ліжка.
- Додамо, що дружина Віктора Павліка розповіла, що співаку робитимуть операцію. Як виявилось, він народився з вадою серця. "З віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію, тому треба ставити штучний клапан. Операцію запланували на осінь", – повідомила Катерина.