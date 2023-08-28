Елтона Джона після нещасного випадку терміново госпіталізували до лікарні, – ЗМІ

Британського співака Елтона Джона терміново госпіталізували до лікарні. ЗМІ повідомляють, що з 76-річним виконавцем стався нещасний випадок у Ніцці.

Елтон Джон отримав травми, проте зараз почувається краще. Про інцидент повідомило французьке видання.

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За даними журналістів, стався нещасний випадок у його будинку в Ніцці – 76-річний Елтон Джон впав та отримав травми.

Виконавця одразу доправили до лікарні в Монако. Співак отримав незначні травми, тож наразі почувається краще.

Сам Елтон Джон поки не виходив на зв'язок у соцмережі та не коментував своє падіння.

Хто з зірок нещодавно потрапляв до лікарні