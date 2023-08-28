Элтон Джон получил травмы, однако сейчас чувствует себя лучше. Об инциденте сообщило французское издание.
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По данным журналистов, произошел несчастный случай в его доме в Ницце – 76-летний Элтон Джон упал и получил травмы.
Исполнителя сразу доставили в больницу в Монако. Певец получил незначительные травмы, поэтому чувствует себя лучше.
Сам Элтон Джон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение.
Кто из звезд недавно попадал в больницу
- В августе жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала о сложной ночи, которую ей пришлось пережить Ночью она рвала и едва не потеряла сознание. Скорая ехала 90 минут. В результате Инна отказалась от госпитализации.
- 30 июля Ксения Мишина также попала в больницу. Она всю ночь очень плохо чувствовала себя. Выяснилось, что актриса сильно отравилась морепродуктами.
- В июне Мадонна попала в реанимацию из-за бактериальную инфекцию. Ее нашли без сознания дома. По болезни звезда была вынуждена отложить мировой тур. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии и была прикована к постели.
- Добавим, что супруга Виктора Павлика рассказала, что певцу будут делать операцию. Как оказалось, он родился с пороком сердца. "С возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию, поэтому нужно ставить искусственный клапан. Операцию запланировали на осень", – сообщила Екатерина.