Так, посли фандрейзингової платформи UNITED 24 продекламували вірш видатного поета Володимира Сосюри українською мовою. Вони зняли це на відео та опублікували в соцмережах ініціативи.

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Світові знаменитості привітали Україну з Днем Незалежності

Кожен з послів фандрейзингової платформи виголосив певні рядки з вірша "Любіть Україну".

Хто долучився до привітання:

акторка Кетрін Винник,

астронавт Скотт Келлі,

режисер Мішель Хазанавічус,

актор Лієв Шрайбер,

акторка Іванна Сахно,

зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз,

футболіст Андрій Шевченко,

боксер Олександр Усик,

актор Марк Стронг.

В рік щасливий і в радості любити Україну нескладно. Але в рік негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі,

– зазначили на сторінці

Реакція мережі

Українці подякували знаменитостям за таку ініціативу в коментарях під публікацією:

"Це прямо в серце";

"Дякуємо за вашу підтримку";

"Дякуємо за підтримку";

"Дуже дякую за вашу підтримку. Марк Стронг сказав майже без акценту";

"Неймовірні";

"Так гарно";

"До мурашок";

"Це так гарно і зворушливо";

"Зворушливо до сліз, дякую за підтримку".