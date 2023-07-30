Вона цілу ніч дуже погано почувалася, тож довелося поїхати на обстеження. З'ясувалось, що акторка сильно отруїлася морепродуктами.

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Ксенія Мішина потрапила у лікарню

Знаменитість зізналася, що їла устриці та інші морепродукти, які стали причиною її поганого самопочуття. Так Мішина мала незапланований вихідний.

Учорашня ніч була з лихоманкою та, мені здавалося, частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями та під доглядом лікарів,

– розповіла акторка.

"Будьте обережні, друзі, бо лікуватися дорого", – наголосила зірка.



Ксенія Мішина потрапила в лікарню / Скриншот з інстаграм-сторіс

Мішина поділилася, що зараз її самопочуття покращилось. Відтак вона вже навіть робила ваккум для живота і продовжує займатися щоденними справами.

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