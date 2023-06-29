Американська співачка Мадонна перебуває в лікарні. Її менеджер повідомив, що в артистки виявили серйозну бактеріальну інфекцію.

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Мадонну госпіталізували

64-річна знаменитість перебуває під наглядом лікарів. Кілька днів вона провела у відділенні інтенсивної терапії.

У Мадонни розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до того, що вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії. Її стан покращується, але вона все ще перебуває під медичним наглядом. Очікується повне одужання, – розповів представник Мадонни.

Як пише Page Six, Мадонну знайшли непритомною в суботу 24 червня і доставили її до реанімації в лікарні Нью-Йорка. Поруч з матір'ю була її старша донька Лурдес Леон.

Менеджер Мадонни повідомив, що її світовий концертний тур Celebration доведеться перенести. Більше інформації про це з'явиться згодом.