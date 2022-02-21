Елегантний весняний образ Христини Решетник у коричневому пальті: атмосферні фото
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Дружина телеведучого Григорія Решетника – Христина продемонструвала весняний образ. Вона позувала на камеру в елегантному світло-коричневому пальті та з букетом квітів.
В Україні стає все тепліше, тому модниці поспішають оновити гардероб. Часто вони надихаються відомими жінками, які в соцмережах показують варіанти різних образів.
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Стильний look Христини Решетник
Поки в столиці потеплішало, Решетник продемонструвала весняний look, який обрала для вечері з друзями. Зіркова дружина позувала на території атмосферного закладу. Вона одягнула білу сорочку та світло-сині джинси. Поєднала їх зі світло-коричневими черевиками на низькій підошві. З верхнього одягу на Христині було елегантне пальто в тон черевиків. З аксесуарів образ довершила маленька біла сумочка на плечі.
Волосся Решетник вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах. У руках вона тримала красивий букет рожевих квітів.
Зустріч з друзями після тривалого часу,
– написала Христина під фото.
Христина Решетник у коричневому пальті / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник у коричневому пальті / Фото з інстаграму Христини Решетник
Попередні виходи Христини Решетник
- Для прогулянки Києвом Христина обрала затишний кардиган у пастельних тонах.
- У червоному светрі, білих штанах і взутті від Dior Решетник була на допрем'єрному показі фільму.
- На світський захід у Львові багатодітна матуся одягла ефектну сукню від іменитого українського бренду GASANOVA.
- Також Христина нещодавно показала стильний повсякденний образ, позуючи в чорній мінісукні та сірому пуховику.
- На день народження Ектора Хіменеса-Браво Решетник завітала в чорних штанах і червоному піджаку.