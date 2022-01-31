Христина Решетник не лише зіркова дружина, а й багатодітна матуся. Більшість вільного часу вона приділяє трьом синам, однак у повсякденній метушні не забуває про себе й завжди виглядає бездоганно.

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Повсякденний look Христини Решетник

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 257 тисяч користувачів мережі, Христина часто публікує фото, де демонструє свої образи. У неділю вона поширила світлину, на якій зображена в короткій чорній спідниці та стильному вкороченому пуховику сірого кольору. Такий аутфіт знаменитість поєднала з довгими чорними чоботами на низькій підошві.

Волосся Решетник вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з нюдовим блиском на губах, яким підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів зіркова дружина обрала маленьку чорну сумочку через плече.



Повсякденний look Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Шанувальники Христини не змогли залишити її публікацію без уваги.