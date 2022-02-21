В Украине становится все теплее, поэтому модницы спешат обновить гардероб. Часто они вдохновляются известными женщинами, которые в соцсетях показывают варианты разных образов.

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Стильный look Кристины Решетник

Пока в столице потеплело, Решетник продемонстрировала весенний look, который выбрала для ужина с друзьями. Звездная жена позировала на территории атмосферного заведения. Она надела белую рубашку и светло-синие джинсы. Соединила их со светло-коричневыми ботинками на низкой подошве. Из верхней одежды на Кристине было элегантное пальто в тон ботинкам. Из аксессуаров образ дополнила маленькая белая сумочка на плече.

Волосы Решетник уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в нюдовых оттенках с блеском на губах. В руках она держала красивый букет розовых цветов.

Встреча с друзьями после длительного времени,

– написала Кристина под фото.



Кристина Решетник в коричневом пальто / Фото из инстаграма Кристины Решетник

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Кристина Решетник в коричневом пальто / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Предыдущие выходы Кристины Решетник