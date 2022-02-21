В Украине становится все теплее, поэтому модницы спешат обновить гардероб. Часто они вдохновляются известными женщинами, которые в соцсетях показывают варианты разных образов.
Смотрите также "Мисс Вселенная" Оливия Калпо надела куртку от украинского бренда: стильный образ
Стильный look Кристины Решетник
Пока в столице потеплело, Решетник продемонстрировала весенний look, который выбрала для ужина с друзьями. Звездная жена позировала на территории атмосферного заведения. Она надела белую рубашку и светло-синие джинсы. Соединила их со светло-коричневыми ботинками на низкой подошве. Из верхней одежды на Кристине было элегантное пальто в тон ботинкам. Из аксессуаров образ дополнила маленькая белая сумочка на плече.
Волосы Решетник уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в нюдовых оттенках с блеском на губах. В руках она держала красивый букет розовых цветов.
Встреча с друзьями после длительного времени,
– написала Кристина под фото.
Кристина Решетник в коричневом пальто / Фото из инстаграма Кристины Решетник
\
Кристина Решетник в коричневом пальто / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Предыдущие выходы Кристины Решетник
- Для прогулки по Киеву Кристина выбрала уютный кардиган в пастельных тонах.
- В красном свитере, белых брюках и обуви от Dior Решетник была на допремьерном показе фильма.
- На светское мероприятие во Львове многодетная мамочка надела эффектное платье от именитого украинского бренда GASANOVA.
- Также Кристина недавно показала стильный повседневный образ, позируя в черном мини-платье и сером пуховике.
- На день рождения Эктора Хименеса-Браво Решетник пришла в черных брюках и красном жакете.