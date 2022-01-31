Зіркове подружжя Решетників залишило синів на бабусю та полетіло у Львів. Замість романтичної прогулянки старовинними вулицями вони здійснили світський вихід: він – в ошатному костюмі, вона – у звабливій вечірній сукні.

До теми Дружина Григорія Решетника похизувалась повсякденним образом у мінісукні та пуховику

Образ Христини Решетник у сукні GASANOVA

На вечірці Христина Решетник красувалась у сукні з оголеними талією та спиною. Це чорна атласна спідниця фасону "рибка" та яскраво-рожевий топ з дуже об'ємними рукавами. Вони з'єднанні між собою золотистою пряжкою з логотипом бренду GASANOVA.

Цікаво, що такої сукні немає в колекції Ельвіри Гасанової. Схоже, дизайнерка шила її ексклюзивно для дружини Григорія Решетника. Вона ж доповнила її чорними туфлями-човниками та клатчем вишневого кольору.

Мама трьох синів,

– гордо підписала Христина Решетник.

Христина Решетник у сукні бренду GASANOVA / Фото з інстаграму блогерки

Григорій Решетник і Христина в сукні GASANOVA / Фото з інстаграму блогерки

Варто додати, що Христина Решетник обожнює і люксові бренди. Наприклад, у Національну оперу вона ходила у чорній мінісукні та з сумочкою Louis Vuitton.