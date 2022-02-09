Зіркове подружжя побувало в київському кінотеатрі "Оскар", де відбувся показ фільму "Виходь за мене" з Дженніфер Лопес у головній ролі.
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Повсякденний look Христини Решетник
Для заходу Христина обрала повсякденне та водночас святкове вбрання. Вона постала перед камерою в білих штанах і червоній кофті з високою горловиною. Такий look поєднала з синьо-білими черевиками від елітного бренду Dior.
Волосся дружина Решетника вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з нюдовим блиском на губах і чорною тушшю на повіках. Серед аксесуарів образ Христини довершила маленька біла сумочка через плече. У руці дівчина тримала бокал шампанського.
Marry Me – сказав мені сьогодні коханий. На допрем'єрному показі фільму з Джей Ло у головній ролі. Нам сподобався,
– поділилася Христина під фото.
Христина Решетник у кінотеатрі / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник у кінотеатрі / Фото з інстаграму Христини Решетник
Підписники Христини засипали її компліментами у коментарях.
- "Христино, чудово виглядаєте! Ви завжди така відкрита, добра, весела".
- "Красуня! Неймовірна!"
- "Ви така красива!"
- "Така щира усмішка у вас!"
Зіркова дружина опублікувала ще одну зворушливу фотографію, на якій зображена разом із коханим. Григорій також одягнув червоний светр.
Христина та Григорій Решетники в кінотеатрі / Фото з інстаграму Христини Решетник