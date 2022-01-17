17 січня суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво влаштував вечірку у власному ресторані з нагоди дня народження. На вечірку він запросив не тільки Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську, але й Григорія Решетника з дружиною Христиною.

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Образ Христини Решетник

Для нового виходу дружина телеведучого приміряла ефектний образ у трендових відтінках. Вона позувала перед камерою у чорному топі та стильних штанах. Яскравим акцентом в аутфіті став червоний жакет зі сріблястими ґудзиками.

Христина Решетник поєднала вбрання з темними туфлями на підборах. Вона довершила образ лаконічною підвіскою.

Зіркова дружина розпустила волосся та злегка накрутила кінчики. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі стрілками й нафарбувавши губи бежевою помадою.



Христина Решетник з чоловіком / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник з чоловіком / Фото з інстаграму Христини Решетник

Дружиною Григорія Решетника захоплювались не тільки на дні народженні Ектора, але й у мережі. Фото з її новим образом зібрало безліч уподобань та коментарів: