Зіркова дружина Христина Решетник поділилась на особистій сторінці в інстаграмі новими фото. Вона показала прогулянку Києвом.
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Образ Христини Решетник
Дружина Григорія Решетника позувала перед камерою на вулицях міста. Вона постала у білосніжній водолазці та лосинах. Зверху Христина одягнула вовняний кардиган пастельних кольорів з бахромою.
Зіркова кохана поєднала вбрання з чорно-синіми кросівками та стильною сумочкою, яку накинула через плече. В руках вона тримала склянку з кавою.
Христина Решетник майже не доповнювала образ аксесуарами. Вона розпустила волосся, а риси обличчя підкреслила легким макіяжем.
Жити, радіти, любити. А іще дякувати за все. Мій девіз,
– написала Христина.
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Прихильники активно коментують нові фото Христини Решетник:
- "Христино, який у вас красивий кардиган";
- "Ви красуня";
- "Дуже красиве фото";
- "Ви крута";
- "Гарна";
- "Красуня";
- "Захоплююсь вами".