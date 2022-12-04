З подякою тому г*мну, – неоднозначна сторіс ексдружини Цимбалюка після його поцілунку з іншою
Джерело:інстаграм Тіни Антоненко
Актор Тарас Цимбалюк розсекретив, що вже перебуває у нових стосунках. На тлі його його колишня дружина Тіна Антоненко опублікувала неоднозначну сторіс, якою спантеличила публіку.
Через кілька місяців після розлучення актор закрутив роман з дизайнеркою та рестораторкою Світланою Готочкіною. Його ексдружина не розсекречує деталей особистого життя, але на тлі нових фото Цимбалюка з Готочкіною в інстаграм-сторіс робить неоднозначні заяви.
До слова Тарас Цимбалюк вкотре показав нову кохану: фото гарячих обіймів вдома
Тіна Антоненко висловилася про "г*мняних" людей
Візажистка поширила відео, де голлівудська акторка Енн Гетевей розповіла про практику, яку часто використовує в житті. Вона підпалює свічку, ставить таймер на 12 хвилин і виливає всі свої думки на папері, а потім цей аркуш підпалює.
Тіна під цим роликом написала, що деяких "г*мняних" людей також можна вмістити у 12 хвилин. Антоненко практикувала щось подібне, це допомогло їй зрозуміти, з ким не варто будувати стосунки.
Іноді г*мно та г*мняних людей можна вмістити у 12 хвилин. Практикувала щось подібне. Втім, з подякою тому г*мну, бо воно зіграло роль у розумінні, чого та кого ти варта. Раджу. Нехай воно пливе по річці та знаходить собі подібних. А ти підеш до тих людей, які варті твого глибокого нутра,
– написала Антоненко.
Неоднозначне висловлювання Тіни Антоненко / Скриншот інстаграм-сторіс візажистки
Новий роман Тараса Цимбалюка: що відомо
- Вперше Цимбалюк заінтригував новими стосунками на початку листопада. Тоді він опублікував фото з дівчиною, яку тримав за руку.
- Згодом актор показав пристрасний поцілунок з коханою в ресторані. Судячи з фото, нова обраниця Тараса теж білявка.
- На тлі цього поцілунку колишня актора Тіна Антоненко публічно привітала себе з 31-річчям і розповіла, з якого дна їй довелося вибиратися самотужки.
- Журналістам вдалося розсекретити, що на світлинах Тарас зображений з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною, яка раніше співпрацювала з росіянами й досі спілкується російською мовою. Та наразі Світлана і Тарас не коментують чутки про свої стосунки.