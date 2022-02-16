Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України

Ігор Кондратюк прокоментував ситуацію, яка склалася навколо Нацвідбору на Євробачення-2022. Про організацію конкурсу, переможницю та хто, на думку Ігоря, має представляти Україну в Італії, – читайте далі.

На тлі скандалу навколо Національного відбору на Євробачення-2022 ми поспілкувалися з суддею дитячого Євробачення, членом журі, яке виставляло оцінки на Євробаченні-2021 від України, – Ігорем Кондратюком. Його думки щодо цьогорічного відбору – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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Перемога Alinа Pash та її поїздка в окупований Крим

Цього року Нацвідбір не обійшовся без скандалів. Зокрема, вони виникли навколо тріумфаторки Alina Pash. Як ви ставитеся до її перемоги?

З тих восьми фіналістів, які показало Суспільне, виступ Alina Pash для мене є найкращим і її перемогу вважаю справедливою. Не можу сказати, що це бездоганна пісня. І текст я, носій української мови, не дуже зрозумів. Її виступ був схожий на гарний перформанс. У мене навіть мурашки по шкірі були, хоча дивився відбір на маленькому екрані.

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Перемога Alina Pash, як артистки, справедлива. Але щодо правил, то Суспільне помилилося. Наскільки я розумію, Alina Pash не могла виступати на відборі. Якщо вони принципові, то повинні не пустити її на Євробачення, а обрати когось іншого. Бо семеро інших фіналістів не мають страждати через це.

Як на мене, Alina Pash цією історією з Кримом абсолютно все перекреслила. Хоча, це не її провина, а провина Суспільного. Сергій Притула у 2020 році казав, що після ситуації з MARUV, яка виграла Нацвідбір-2019, Суспільне зробило висновки й вирішило слідкувати за цим. Отак вони прослідкували.

А що можете сказати про інших фіналістів?

Всі інші, на мою думку, з тим, що показали на відборі, не дотягують до рівня Євробачення.

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Організація Національного відбору

У прямому ефірі були технічні несправності, багато глядачів зазначають, що організація була на низькому рівні. Як Ви можете прокоментувати це?

На мою думку, цьогорічний відбір зіпсували. Хоча, дивлячись на картинку, більш-менш було гарно. Враховуючи те, що це Суспільне, вони зробили колосальний крок, у порівнянні з тим, що робили до того, як СТБ почав виробляти Нацвідбір.

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Мав бути творчий конкурс, а вийшов конкурс серед тих, хто найбільш законослухняний. Це проблема Суспільного. Мені шкода, бо за мої та ваші гроші зробили лажу. Її зробили не тому, що вони зрадники, а тому, що в них є недостатньо кваліфікації.

16 лютого мало відбутися засідання оргкомітету Євробачення-2022, на якому мали вирішити, чи поїде Alina Pash на Євробачення від України. Та його перенесли на 18 лютого, а згодом оголосили, що Alina Pash дискваліфікували, а 18 лютого оберуть нового представника нашої країни на конкурсі. Як можете прокоментувати це?

Я навіть не здивований. А з п'ятниці перенесуть ще на інший день. Вони будуть тягнути до останнього. У мережі з'явилося фото вокаліста Kalush Orchestra з Москви, потім ще когось може з'явитися. Виявиться, що Wellboy теж був в Росії чи на окупованих територіях, хоча, сподіваюся, що він там не був. Потім виявиться, що Бардаш Юра, його продюсер, був у Москві. А це правда і він цього не приховує.

Хто має поїхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash

На Вашу думку, хто цього року має представляти Україну на Євробаченні замість Alina Pash?

Хай це вирішує Суспільне. Я вважаю, що серед фіналістів було достатньо тих, хто дотримався правила, що стосується заборони виступів у країні-агресорці та в'їзду на територію Криму.

Якщо говорити про виступ, то їхати мала б Alina Pash, але за всіма іншими показниками – хтось інший.

За виступом – Alina Pash, а за всіма іншими показниками – кого оберуть, той і поїде. Я б відправив Roxolana. Після Alina Pash мені її виступ здався найбільш європейським. Третє місце, особисто для мене, посів Barleben. Хоча, мені здається, в нього немає шансів на Євробачення, замало харизми. Четверте і п'яте місця розділили Kalush Orchestra і Wellboy. Як для українського споживання їхні треки гарні, як для європейського – не знаю.