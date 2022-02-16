На фоне скандала вокруг Национального отбора на Евровидение-2022 мы пообщались с судьей детского Евровидения, членом жюри, которое выставляло оценки на Евровидении-2021 от Украины – Игорем Кондратюком. Его мнение относительно отбора этого года – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Победа Alinа Pash и ее поездка в оккупированный Крым

В этом году Нацотбор не обошелся без скандалов. В частности, они возникли вокруг триумфатора Alina Pash. Как вы относитесь к ее победе?

Из тех восьми финалистов, которые показало Суспільне, выступление Alina Pash для меня лучшее и ее победу считаю справедливой. Не могу сказать, что это безупречная песня. И текст я, носитель украинского языка, не очень понял. Ее выступление походило на хороший перформанс. У меня даже мурашки по коже были, хотя смотрел отбор на маленьком экране.

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Победа Alina Pash, как артистки, справедлива. Но что касается правил, то Суспільне ошиблось. Как я понимаю, Alina Pash не могла выступать на отборе. Если они принципиальны, то должны не пустить ее на Евровидение, а выбрать другого. Ибо семеро других финалистов не должны страдать из-за этого.

Заметим, оргкомитет Евровидения уже официально дисквалифицировал Alina Pash.

По-моему, Alina Pash этой историей с Крымом абсолютно все перечеркнула. Хотя это не ее вина, а вина Суспільного. Сергей Притула в 2020 году говорил, что после ситуации с MARUV, выигравшей Нацотбор-2019, Суспільне сделало выводы и решило следить за этим. Так они последили.

А что можете сказать о других финалистах?

Все остальные, на мой взгляд, с тем, что показали на отборе, не дотягивают до уровня Евровидения.

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Организация национального отбора

В прямом эфире были технические неисправности, многие зрители отмечают, что организация была на низком уровне. Как вы можете прокомментировать это?

На мой взгляд, нынешний отбор испортили. Хотя, глядя на картинку, более-менее было хорошо. Учитывая, что это Суспільне, они сделали колоссальный шаг, по сравнению с тем, что делали до того, как СТБ начал производить Нацотбор.

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Должен быть творческий конкурс, а вышел конкурс среди наиболее законопослушных. Это проблема Суспільного. Мне жаль, потому что за мои и ваши деньги сделали лажу. Ее сделали не потому, что они предатели, а потому, что у них недостаточно квалификации.

16 февраля должно было состояться заседание оргкомитета Евровидения-2022, на котором должны были решить, поедет ли Alina Pash на Евровидение от Украины. Но его перенесли на 18 февраля, а затем объявили, что Alina Pash дисквалифицировали, а 18 февраля выберут нового представителя нашей страны на конкурсе. Как вы можете прокомментировать это?

Я даже не удивлен. А с пятницы перенесут еще на другой день. Они будут тянуть до последнего. В сети появилось фото вокалиста Kalush Orchestra из Москвы, потом еще кого-нибудь может появиться. Окажется, что Wellboy тоже был в России или на оккупированных территориях, хотя надеюсь, что он там не был. Позже окажется, что Бардаш Юра, его продюсер, был в Москве. А это правда, и он этого не скрывает.

Кто должен поехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash

Как вы думаете, кто в этом году должен представлять Украину на Евровидении вместо Alina Pash?

Пусть это решает Суспільне. Я считаю, что среди финалистов было достаточно тех, кто придерживался правила, касающегося запрета выступлений в стране-агрессоре и въезда на территорию Крыма.

Если говорить о выступлении, то ехать должна Alina Pash, но по всем остальным показателям – кто-то другой.

По выступлению – Alina Pash, а по всем остальным показателям – кого выберут, тот и поедет. Я бы отправил Roxolana. После Alina Pash мне ее выступление показалось самым европейским. Третье место лично для меня занял Barleben. Хотя, мне кажется, у него нет шансов на Евровидение, мало харизмы. Четвертое и пятое места разделили Kalush Orchestra и Wellboy. Как для украинского потребления их треки хороши, как для европейского – не знаю.