Харизматичні Kalush Orchestra виконали на сцені національного відбору пісню Stefania. Гурт називають одним із фаворитів відбору, повідомляє 24 канал.

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Гурт зірвав хвилю аплодисментів

На сцені гурт Kalush Orchestra дивував глядачів народним вбранням та танцями. За виступом за кулісами спостерігала мама фронтмена Олега Псюка, якій пісня і присвячена.

Пропонуємо і вам подивитися, як запалював гурт Kalush Orchestra на сцені національного відбору.

Kalush Orchestra – STEFANIA: дивіться відео

Виступ гурту викликав хвилу оплесків у залі. Джамала навіть активно підспівувала хлопцям з Івано-Франківщини.

Що відомо про нацвідбір