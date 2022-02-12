Barleben (справжнє ім'я – Олександр Барлебен) прагне представити свою країну на Євробаченні, оскільки там все пронизано музикою.

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Олександр був на війні, на передовій. Він на власні очі бачив втрати побратимів, обстріли. Однак у творчості музикант прагне говорити про те, як жити далі.

Війна змінює людей, вони починають бачити реальне життя. Війна дає сміливість на те, що колись викликало страх. Бо ніколи не знаєш, який момент бути останнім. Війна розбиває ваше серце на дрібні частини,

– поділився Олександр.

Після повернення з передової чоловік закрився, не хотів ні з ким розмовляти. Лише музика змогла повернути його до життя, дала сили рухатися далі.

Виступ Barleben у фіналі Нацвідбору

Виступ Barleben на сцені Національного відбору не залишив байдужими ні суддів, ні глядачів. Тіна Кароль під час проникливого виконання чуттєвої композиції не змогла стримати сліз.

Це єдність душі, музики, голосу та внутрішнього голосу. Те, що Саша зробив на сцені, вразило чесністю. Такі прості речі забирають з собою глядача,

– прокоментувала попдіва.

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Barleben – Hear My Words

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору мав виступати LAUD, однак його дискваліфікували через порушення правил Євробачення. Тому музиканта замінив Barleben. Все, що відомо про артиста, – дізнавайтеся за посиланням.