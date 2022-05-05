Ексгастролер Іван Дорн оголосив, коли знову поїде на Росію
Джерело:"Факти"
Останні 8 років український співак Іван Дорн активно гастролював Росією. Однак 24 лютого відрікся від кар'єри та всіх заробітків у РФ. Зараз він каже, що поїде в Москву лише тоді, якщо там майорітиме український прапор.
Іван Дорн, як і більшість українців, не думав, що Росія розгорне повномасштабну війну. Співак вважав, що Кремль обмежиться накопиченням військ біля кордонів – "географічним залякуванням", тому аж до 24 лютого 2022 року його лейбл Masterskaya співпрацював з російськими брендами та артистами.
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Іван Дорн про візит у Москву та "адекватних росіян"
Зараз Дорн повністю розпрощався з російським музичним ринком і не планує їхати в Москву з концертами аж доти, доки там не зміниться влада.
Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю, заберемо його назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо. Поставимо прапор, скажемо: "Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас приїжджайте",
– оптимістично заявив Іван Дорн.
Він з гумором додав, що навіть не шкодує про те, що не побачить похорони Путіна: "Я не бачив похорону Сталіна, так і Путіна не побачу. Нічого страшного".
Водночас артист вважає, що є адекватні росіяни, які намагаюсь допомогти Україні. З публічних людей – це Монеточка та репери Оксімірон, Noize MC. На думку Дорна, якби таких було більше, то Росія не пішла б на Україну війною.
Є точно адекватні росіяни. На жаль, вони здебільшого виїхали з Росії, зараз десь у Європі, багато їх у Грузії. Чому на жаль, бо якби вони всі були в Росії, вони могли б щось зробити – всі сили зосередити і зупинити весь цей жах,
– переконаний Іван Дорн.
Що відомо про позицію Івана Дорна після початку війни
- 24 лютого, у перший день війни, лейбл Івана Дорна припинив співпрацю з росіянами, бо Masterskaya – це українське музичне видавництво, що виступає "за мир, за свободу, за територіальну цілісність нашої країни".
- Він емоційно відреагував на вторгнення росіян у його рідний Славутич, де в цей час були батьки його дружини.
- Цікаво, що Івана Дорна внесли до списків "неугодних артистів" і на 50 років заборонили в'їзд на Росію, до 2072-го.