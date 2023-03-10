Ексдружина Остапчука вперше відповіла, кому належить дім під Києвом, який вони будували у шлюбі

У вересні 2021 року Володимир Остапчук хвалився, що в них з Христиною буде своє сімейне гніздечко – двоповерховий будинок під Києвом. Заїхати туди разом вони не встигли, бо розлучилися. Блогерка відповіла, кому зараз належить ця нерухомість.

Христина хоч і заїкалася про шлюбний договір з Володимиром Остапчуком, але, схоже, так і не уклала його, адже після розриву їхній будинок у підвішеному стані. Екси досі не поділили його, але блогерка натякнула, що має на дім такі ж права, як і ведучий, бо будували вони його у шлюбі.

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Що з будинком Остапчука та Христини під Києвом

Дуже багато запитань про будинок. Не маю що на них відповісти. Ми нічого не вирішували, будиночок гарненький стоїть собі на сонечку. Для мене це наразі не є дуже нагальним питанням, але взагалі будь-яке майно, яке набуте подружжям, є спільним,

– відповіла Христина Остапчук.

Нагадаємо, у грудні 2022 року, коли Володимир Остапчук уже жив разом з Катею Полтавською, блогерка коментувала, що роботи в їхньому будинку під Києвом на паузі. "З ним усе ок, стоїть на своєму місці. Він нереально класний, ремонт наразі зупинено", – пояснювала Христина фоловерам.

Христина Остапчук біля будинку під Києвом / Фото з інстаграму блогерки