Кристина хоть и заикалась о брачном договоре с Владимиром Остапчуком, но, похоже, так и не заключила его, ведь после разрыва их дом в подвешенном состоянии. Эксы до сих пор не поделили его, но блогерша намекнула, что имеет на дом такие же права, как и ведущий, потому что строили они его в браке.

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Что с домом Остапчука и Кристины под Киевом

Очень много вопросов о доме. Нечего на них ответить. Мы ничего не решали, домик хорошенький стоит себе на солнышке. Для меня это пока не очень насущный вопрос, но вообще любое имущество, приобретенное супругами, является общим,

– ответила Кристина Остапчук.

Напомним, в декабре 2022 года, когда Владимир Остапчук уже жил вместе с Катей Полтавской, блогерша комментировала, что работы в их доме под Киевом на паузе. "С ним все ок, стоит на своем месте. Он нереально классный, ремонт остановлен", – объясняла Кристина фолловерам.

Кристина Остапчук возле дома под Киевом / Фото из инстаграма блогерши