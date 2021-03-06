Стартував 11 сезон романтичного шоу "Холостяк". Однією з учасниць проєкту стала колишня дружина екскерівника Офісу президента Андрія Богдана – Анна. Дівчина поділилася, що саме вона була ініціаторкою розлучення, яке відбулося після того, як вона розчарувалася в коханому.

11 сезон реаліті-шоу "Холостяк" неабияк вразило глядачів. Головний герой Михайло Заливако вирішив під час першої вечірки змінити правила та дати троянди усім дівчатам. Серед учасниць нового сезону є й екскохана Андрія Богдана – Анна, яка відверто розповіла про свій шлюб.

Цікаво Холостяк 11 сезон 1 випуск: перший поцілунок та змінені правила проєкту

Анна з "Холостяка-11" про шлюб з Андрієм Богданом

Дівчина поділилася, що чоловік всіляко намагався здивувати її та завоювати: подорожами, польотами на повітряних кулях, салютами. Також Андрій здійснив мрію Анни – вона побувала в Нью-Йорку.

Через 3 місяці спілкування Богдан зробив пропозицію коханій і вона погодилася вийти за нього заміж.

Весілля відбулося в райському місці. Це була Індонезія, острів Балі. Все було казково. Проте з часом казка закінчилася. Ми були в шлюбі півтора роки. Я сильно розчарувалася в чоловікові,

– розповіла Анна.

Учасниця розповіла Михайлові, що саме вона була ініціаторкою розлучення: "Стосунки мають приносити задоволення, а не постійні розчарування, образи та сльози".

Анна додала, що не хоче говорити погано про Богдана, оскільки він публічна людина та деякі висловлювання можуть негативно вплинути на його репутацію.

Особисте життя Андрія Богдана

Ймовірно, стосунки Андрія та Анни були таємними, оскільки раніше про них не було нічого відомо. Екскерівник Офісу президента мав дружину Ольгу, з якою розлучився навесні 2019 року. У цьому шлюбі в нього народилися 4 дітей: Анастасія, Вікторія, Софія та Катерини.

Після розлучення з Ольгою Богдан мав роман з Анастасією Слічною.